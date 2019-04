Meteo : ultima giornata stabile,punte di 23°C oggi! Da domani inizia il cambiamento

La nuova settimana sta cominciando esattamente com’era finita la precedente, ovvero col predominio dell’alta pressione e clima pienamente primaverile. Anzi, a differenza del week-end appena terminato assisteremo ad una giornata davvero mite su gran parte d’Italia.

Tuttavia questa situazione non deve trarre in inganno! Le condizioni meteorologiche sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa centro-occidentale sono in graduale mutamento a causa del deciso arretramento dell’anticiclone delle Azzorre, destinato a riportarsi nel cuore dell’Atlantico. Questo significa che le perturbazioni atlantiche torneranno ben presto ad invadere il Mediterraneo e l’Italia, dove cercheranno di cacciar via la siccità che da mesi sta avvolgendo il centro-nord. Ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi articoli!

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 1 aprile 2019, ci aspettiamo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, specie sulle regioni adriatiche e ioniche. Al nord e sul versante tirrenico, isole maggiori comprese, assisteremo ad un graduale aumento delle nubi grazie all’approssimarsi di una perturbazione atlantica che darà i suoi effetti nei prossimi giorni. Le nubi, quest’oggi, non produrranno piogge.

Il clima continuerà a presentarsi molto mite ovunque : ci aspettiamo temperature massime comprese, generalmente, tra i 18 e i 22°C, con picchi anche di 23°C su Toscana, Lazio, Campania, Puglia ionica, Tavoliere e pianura Padana orientale.

Articolo di Raffaele Laricchia

