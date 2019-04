Perturbazione in arrivo domani: primi intensi fenomeni al Nord, previsioni e video

Come vi abbiamo preannunciato in questo precedente articolo, la situazione meteorologica sta per cambiare radicalmente sul nostro paese. Dopo una lunga fase siccitosa, caratterizzata da precipitazioni scarse o del tutto assenti sull’Italia centro-settentrionale, una perturbazione proveniente da nord-ovest riporterà finalmente la pioggia.

Primo serio peggioramento domani

La saccatura di origine artica in discesa su Francia e Spagna determinerà l’arrivo di un sistema perturbato sulle nostre regioni settentrionali nel corso di Mercoledì 3 Aprile. Nelle prime ore del giorno le piogge risulteranno ancora deboli o al più moderate, ma fra tarda mattinata e pomeriggio assisteremo ad un ulteriore peggioramento con intensificazione dei fenomeni sul Nord-Ovest e sui settori alpini. In serata e nottata le precipitazioni assumeranno carattere intenso e persistente, in particolar modo sui settori alpini e pre-alpini di Piemonte, Lombardia, e sulla Liguria occidentale (accumuli anche prossimi o superiori ai 50 mm). Piogge in genere deboli interesseranno in maniera sparsa le regioni centro-meridionali, specie quelle tirreniche.

Nella giornata di Giovedì poi il maltempo si estenderà, intenso, anche alle pianure del Nord (Nord-Est compreso) e al Centro Italia, con il transito di un intenso fronte perturbato da ovest verso est, foriero anche di temporali. Seguite i prossimi aggiornamenti dove entreremo più nel dettaglio anche per la giornata di Giovedì.

