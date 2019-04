Maltempo in Campania: vistosa tromba marina davanti a Capri

L’instabilità associata ad una perturbazione in avanzamento da ovest sta cominciando a fari sentire sulle regioni tirreniche della penisola, sotto forma di piogge e locali rovesci.

Una tromba marina si è formata attorno alle 11 di oggi nelle acque antistanti Capri, al largo di Palazzo a Mare. Il vortice, piuttosto vistoso, è stato notato da molte zone non solo dell’isola ma dell’intero golfo di Napoli.

Il vortice si sarebbe dissolto in mare senza raggiungere per fortuna la terraferma. Non si segnalano per il momento danni a cose o persone.

Articolo di Francesco Ladisa

