Forte maltempo su molte regioni nelle prossime ore: l’avviso dell’Aeronautica Militare

L’intensa perturbazione in atto sull’Italia si sta gradualmente spostando verso levante. Nelle prossime ore assisteremo a piogge e temporali di forte intensità sul nord-est e ancora sulle regioni centrali. Ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare che evidenzia le regioni colpite dai fenomeni più intensi nelle prossime ore. 

AVVISO AERONAUTICA MILITARE ORE 12 UTC

PERSISTONO: 
– PER LE PROSSIME 12 ORE NEVICATE PERSISTENTI ED INTENSE SUI RILIEVI ALPINI E PREALPINI DELLA LOMBARDIA E, PER LE PROSSIME 18 ORE, SU QUELLI DI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA; 
LE PRECIPITAZIONI INTENSE NEVOSE INTERESSERANNO QUOTE MEDIAMENTE SUPERIORI AI 1000 METRI MA NON SI ESCLUDONO LIVELLI SENSIBILMENTE INFERIORI FINO A 700-800 METRI; 

PER PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA’ ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO CON ASSOCIATI COLPI DI VENTO SU VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, CAMPANIA E BASILICATA TIRRENICA, E PER LE PROSSIME 12 ORE SU LOMBARDIA ORIENTALE, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE SETTENTRIONALI E LAZIO
– PER LE PROSSIME 12/15 ORE VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO, TOSCANA, UMBRIA, 
LAZIO CENTROSETTENTRIONALE, RILIEVI ABRUZZESI, E PER LE PROSSIME 18 ORE SULLA SICILIA TIRRENICA; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. 

SI PREVEDONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, GIOVEDI’ 4 APRILE 2019:
PER LE SUCCESSIVE 30/36 ORE TEMPORALI LOCALMENTE INTENSI CON ASSOCIATI COLPI DI VENTO SULLA CALABRIA E SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE DELL’ISOLA; 
– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU BASILICATA IONICA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE; 
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. 

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Articolo di Francesco Ladisa

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