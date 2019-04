Pesante maltempo nello spezzino: strade chiuse e molti disagi fra Sarzana, Arcola, Santo Stefano

Come previsto forte maltempo sta colpendo la Liguria. Dopo aver colpito il ponente ligure nella notte e prime ore del giorno le piogge si stanno concentrando adesso sull’area orientale della regione.

Rovesci e temporali persistenti stanno interessando la provincia di La Spezia, dove si registrano molti disagi. La situazione più critica nell’area compresa fra Sarzana, Arcola, Santo Stefano di Magra, dove sono straripati alcuni canali e corsi d’acqua minori in seguito alla pioggia caduta abbondante. Fin’ora sono caduti infatti anche 80-100 millimetri d’acqua sul territorio. Diverse le strade chiuse o interrotte, lunghe code sull’Aurelia.

Allagamenti anche a La Spezia città, con disagi in concomitanza soprattutto con l’orario d’uscita dalle scuole e dagli uffici. Non si segnalano però gravi criticità.

Il maltempo si sta abbattendo non soltanto sullo spezzino ma anche al confine con la Toscana e in particolar modo in Lunigiana, dove vi sono pesanti disagi (a breve ulteriori aggiornamenti).

