Primi temporali pomeridiani della stagione in Piemonte : forti grandinate nel torinese

Giornata di forte maltempo quest’oggi al centro-nord Italia, per effetto della prima intensa perturbazione di questa primavera. Il fronte freddo della perturbazione ha attraversato tutto il nord-ovest ed ora sta sferzando gran parte del nord-est sin verso la Toscana, dove non mancano i disagi. A questa situazione va ad aggiungersi un classico della primavera : i primi temporali pomeridiani.

La presenza di aria piuttosto fredda in quota sta generando isolate celle temporalesche, molto intense, sul Piemonte : come è evidente dal satellite si è formato un potente temporale stazionario autorigenerante, tipico dei mesi primaverili ed estivi, che sta scaricando al suolo ingenti quantità di pioggia e grandine. Eventi di questo genere possono risultare molto pericolosi in quanto tendono a stazionare per più tempo su aree ristrette.

Attualmente il temporale sta colpendo il torinese e più esattamente il Canavese e le basse valli di Lanzo. Una forte grandinate si è abbattuta tra Balangero, Givoletto e RIvalta di Toriino (TO).

Grandine a Balangero Grandine a Givoletto Grandine a Rivalta di Torino Grandine a Balangero Prev 1 of 5 Next

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli