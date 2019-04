Isole Eolie : due scosse di terremoto ben avvertite nella notte a largo di Alicudi

Due scosse di terremoto di moderata entità sono state registrate nel corso della notte di oggi, 5 aprile 2019, esattamente alle 04.54, a largo dell’arcipelago delle Eolie.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV le due scosse sono avvenute nell’arco di pochi attimi, esattamente alle 04.54 e 28 secondi e alle 04.54 e 57 secondi : la prima ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter, mentre la seconda la magnitudo 3.8, con ipocentro rilevato attorno ai 9 km di profondità.

L’epicentro delle due scosse è stato localizzato esattamente nel mar Tirreno meridionale, circa 11 km a largo dell’isola di Alicudi, nell’arcipelago delle isole Eolie. Le due scosse sono state avvertite con tremori e boati in gran parte dell’arcipelago, per pochissimi istanti (soprattutto la seconda).

Non ci sono danni a cose o persone.

Articolo di Raffaele Laricchia

