Ora il maltempo non si ferma: nel week end piogge e temporali sull’Italia

La perturbazione giunta sull’Italia nelle ultime 48 ore ha portato piogge diffuse e anche abbondanti sulle regioni settentrionali, alleviando per fortuna il problema siccità. Anche nei prossimi giorni le condizioni meteo permarranno all’insegna dell’instabilità atmosferica.

Una circolazione depressionaria rimarrà infatti “intrappolata” sull’Europa centro-occidentale, coinvolgendo con frequenti impulsi perturbati l’area mediterranea e la nostra penisola. Il week end sarà così piovoso su diverse zone, anche se non mancheranno delle schiarite. Ecco i dettagli.

Previsioni meteo week end: Sabato sarà una giornata tutto sommato stabile su buona parte dell’Italia ma un vasto fronte perturbato in avvicinamento da Ovest porterà nel corso della giornata un peggioramento su Sardegna e Nord-Ovest (Piemonte in particolar modo). Qualche locale piovasco lo avremo anche al Sud, specie Calabria. Al Centro Italia osserveremo invece le schiarite più ampie.

Domenica il tempo sarà in netto peggioramento e avremo piogge e temporali sparsi su gran parte del territorio, con fenomeni più abbondanti al Sud Italia.

Le temperature non subiranno mediamente grosse variazioni ma potranno calare in presenza di precipitazioni e copertura nuvolosa compatta.

Articolo di Francesco Ladisa

