Vento forte di scirocco in Puglia: albero cade su auto a Bari

Continua a imperversare il vento di scirocco sulla Puglia centro-meridionale. Da ieri raffiche fino a 60-80 km/h stanno interessando la provincia di Bari, causando qualche disagio.

In mattinata un albero è caduto in seguito al forte fra alcune auto parcheggiate: l’incidente è avvenuto in via Cagnazzi, nei pressi della casa circondariale. La caduta non avrebbe provocato danni e non si hanno notizie di feriti.

Il vento andrà attenuandosi dalla serata su Bari e provincia, ma attenzione a possibili rovesci e temporali (leggi qui le previsioni).

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli