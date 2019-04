Meteo : domenica perturbata sull’Italia tra pioggia e neve – previsioni

Una nuova perturbazione ha raggiunto l’Italia, segno del netto cambiamento avvenuto col mese di Aprile su gran parte dell’Europa centro-occidentale, volto ad un maggior apporto di piogge sul Mediterraneo dopo tanta siccità. Questa mattina piove su gran parte del nord-ovest e per lunghi tratti anche al centro-sud : tutto questo grazie ad un vasto fronte instabile che sta attraversando tutta le penisola e che in giornata porterà ancora buone dosi di pioggia.

Ma vediamo il tempo nel dettaglio per oggi 7 aprile 2019 :

NORD – cieli nuvolosi ovunque e piogge dapprima su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria e a seguire, dal pomeriggio, su Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. .Piogge molto più deboli e sparse ( a tratti assenti) su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Belle nevicate sulle Alpi oltre i 1300/1500 metri di quota. Diffuso miglioramento dalla tarda serata.

CENTRO – instabilità più concentrata sulle zone interne e in Appennino dove avremo acquazzoni diffusi e isolati temporali. Più variabile, con fasi soleggiate, su pianure e coste (sia adriatiche che tirreniche). Maltempo diffuso in Sardegna. Fenomeni in rapida cessazione ovunque entro la tarda sera.

SUD – peggiora nettamente in giornata su Basilicata e Puglia dove avremo piogge diffuse e anche locali temporali. Nubi e acquazzoni sparsi anche su Calabria, Sicilia settentrionale e zone interne della Campania. Maggior variabilità e spazi soleggiati su Sicilia centro-meridionale e coste campane.

Articolo di Raffaele Laricchia

