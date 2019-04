Meteo : ancora nubi e piogge sull’Italia, dove il maltempo oggi?

La settimana si apre col maltempo su diverse nostre regioni, principalmente quelle adriatiche dove troviamo ancora gli effetti della perturbazione atlantica giunta nel week-end. Attualmente la massa d’aria instabile si sta spostando sui Balcani, ma la rotazione delle correnti dai quadranti nord-orientali sta continuando a destabilizzare il tempo sui settori orientali della penisola, specie tra Molise e Puglia dove piove insistentemente da ieri.

Nel corso della giornata di oggi, 8 aprile 2019, ci aspettiamo ancora maltempo e locali forti note d’instabilità. Vediamo nel dettaglio :

NORD – Stabile sul nord-ovest. Nubi in aumento sul nord-est e possibili acquazzoni/temporali specie nel pomeriggio su zone interne, collinari e montuose di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Poco nuvoloso o nuvoloso su basso Veneto ed Emilia Romagna, con fenomeni rari.

CENTRO – Nubi in aumento specie sul lato adriatico ma fenomeni concentrati perlopiù in Molise con neve oltre i 1300 metri. Nel pomeriggio possibili acquazzoni e temporali su colline e rilievi del centro Italia. Più variabile e spesso soleggiato sulle coste (specie tirreniche).

SUD – Maltempo diffuso in Puglia per gran parte del giorno, con cieli grigi e piogge. Nubi e piogge anche in Basilicata, mentre su Sicilia, Calabria e Campania avremo instabilità pomeridiana caratterizzata da acquazzoni sparsi, specie sulle zone interne.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli