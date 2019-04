Settimana con tante piogge e temporali sull’Italia. Il meteo giorno per giorno.

La primavera sta mostrando il suo volto più instabile in questo periodo, grazie all’assenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo che lascia la nostra penisola in balia di impulsi perturbati. Inoltre le temperature sicuramente più miti rispetto a qualche settimana fa e il sole che inizia a scaldare contribuiscono anche allo sviluppo dei primi (classici) temporali pomeridiani, che si nutrono proprio dei contrasti termici.

La situazione non cambierà nemmeno nei prossimi giorni, quando osserveremo ancora un tempo spiccatamente instabile, a tratti perturbato. Vediamo più nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno sulla nostra penisola.

Martedì 9 Aprile – Sarà la giornata più clemente per quanto riguarda i prossimi giorni, in quanto avremo condizioni di stabilità su gran parte del territorio e ampi spazzi soleggiati sulle regioni tirreniche. Rovesci e locali temporali interesseranno però Nord-Est, regioni adriatiche (specie quelle centrali e zone interne) e Sardegna. Le temperature saranno nel complesso in lieve aumento.

Mercoledì 10 Aprile – Il tempo tornerà ad essere maggiormente instabile per il rinvigorirsi di una circolazione depressionaria. Previsti rovesci e temporali diffusi sulle regioni centro-settentrionali, specie fra tarda mattinata e ore pomeridiane, anche con presenza di grandinate. Fenomeni che interesseranno anche il Sud, in particolare Puglia e Campania. Temperature che torneranno a calare di qualche grado.

Giovedì 11 Aprile – Giornata molto simile alla precedente con instabilità su gran parte delle regioni. Piogge e temporali diffusi, più presenti anche al Sud Italia. Non mancheranno fenomeni localmente intensi, con grandinate.

Anche le prospettive per gli ultimi giorni della settimana non sono incoraggianti. Venerdì potremmo osservare ancora piogge e rovesci diffusi soprattutto nelle zone interne della penisola. Il week end potrebbe regalare un miglioramento su buona parte d’Italia, ma con probabile maltempo al Sud (specie Sabato). Data la distanza temporale che ci separa però torneremo più avanti con le previsioni per il fine settimana.

Articolo di Francesco Ladisa

