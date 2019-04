Meteo Puglia : resto della settimana da dimenticare. Cieli grigi, acquazzoni e temporali

Una settimana più autunnale che primaverile per la Puglia : l’apertura della famigerata “porta atlantica” ha permesso l’ingresso di una serie di perturbazioni cariche di umidità, frescura e pioggia che stanno coinvolgendo buona parte della nostra penisola. Anche la Puglia sta risentendo di queste perturbazioni come abbiamo potuto riscontrare in questa prima metà di settimana, caratterizzata da tante nubi e acquazzoni.

La situazione non cambierà nel prosieguo di settimana, anzi peggiorerà! Un’altra massa d’aria piuttosto fresca e instabile si sta dirigendo nel Mediterraneo e causerà la formazione di un vasto vortice di bassa pressione nel Tirreno. Questa depressione provocherà un sensibile guasto del tempo sulla Puglia soprattutto da domani 11 aprile per poi proseguire sino al termine della settimana. Cieli grigi, rovesci, temporali e clima nel complesso più fresco della media ci faranno compagnia nei prossimi giorni!

Ma vediamo il tempo nel dettaglio :

Mercoledì 10 : nuovo rischio di acquazzoni pomeridiani generalmente sulle aree centro-settentrionali pugliesi. Fenomeni più diffusi e intensi sulle aree interne e collinari. Stabile sul Salento. In serata migliora ovunque.

Giovedì 11 : cieli poco nuvolosi al mattino, ma già dalle 11/12.00 assisteremo ad un sensibile aumento della nuvolosità. Piogge e temporali nel pomeriggio su tutta la Puglia centro-settentrionale, mentre resisteranno cieli poco nuvolosi sul Salento. In serata miglioramento momentaneo su Puglia centro-settentrionale, mentre avremo piovaschi sparsi sul Salento. Clima molto fresco, con temperature tra 9 e 12°C.

Venerdì 12 : giornata simile alla precedente. Mattinata con cieli poco nuvolosi o nuvolosi e fenomeni assenti. Tra pomeriggio e sera nuovo aumento della nuvolosità su gran parte della regione e possibilità di acquazzoni/temporali prevalentemente su zone interne e aree adriatiche costiere. Più variabile e soleggiato sull’arco ionico salentino e tarantino.

Week-end 13-14 : altra perturbazione in arrivo e possibilità di precipitazioni più estese e a tratti intense che potranno coinvolgere gran parte della regione. Clima molto fresco.

Articolo di Raffaele Laricchia

