Scossa di terremoto nel Lazio, epicentro sul Lago di Bolsena (VT)

Una scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 14.10 nel Lazio settentrionale. Secondo le rilevazioni dell’INGV la scossa è stata di magnitudo 2.9 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro a 3 km da Grotte di Castro, comune in provincia di Viterbo. Ipocentro stimato a soli 4 km di profondità.

Il sisma si è verificato sulle sponde settentrionali del Lago di Bolsena. Diverse segnalazioni sono giunte dai comuni vicini, in particolare nel raggio dei 5-10 km. Scossa avvertita distintamente anche nel comune di Bolsena. Tremore giunto anche in parte della Maremma. Non vengono segnalati naturalmente danni a cose o persone.

Ecco mappa ed elenco dei comuni nell’area dell’epicentro.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Grotte di Castro VT 3 2683 2683 Gradoli VT 4 1353 4036 San Lorenzo Nuovo VT 4 2091 6127 Latera VT 6 836 6963 Bolsena VT 7 3991 10954 Onano VT 8 995 11949 Castel Giorgio TR 9 2131 14080 Acquapendente VT 11 5506 19586 Valentano VT 11 2868 22454 Capodimonte VT 12 1731 24185 Proceno VT 13 557 24742 Marta VT 13 3499 28241 Castel Viscardo TR 14 2938 31179 Sorano GR 15 3428 34607 Piansano VT 16 2079 36686 Ischia di Castro VT 17 2326 39012 Bagnoregio VT 17 3650 42662 Montefiascone VT 17 13432 56094 Porano TR 17 1966 58060 Lubriano VT 17 909 58969 Farnese VT 18 1527 60496 Orvieto TR 19 20630 81126 Allerona TR 19 1794 82920 Pitigliano GR 19 3818 86738 Cellere VT 19 1188 87926

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli