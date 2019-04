Meteo : depressione nel mar Tirreno, maltempo su tante regioni oggi – previsioni

Giornata di forte maltempo quest’oggi per l’Italia, in particolar modo per le regioni del nord dove piove su quasi tutta la pianura Padana. Questa fase di maltempo è legata ad una depressione in rapido approfondimento nel mar Tirreno, attorno alla quale ruotano nubi e temporali.

Nel corso della giornata di oggi, 11 aprile, assisteremo ad una giornata molto instabile su molte regioni italiane, in particolar modo nelle ore pomeridiane. Proprio nelle ore centrali, infatti, aumenterà la calura e di conseguenza diverranno più forti i contrasti termici tra alta e bassa quota, i quali stimoleranno la formazione di temporali e acquazzoni.

Ma vediamo le previsioni nel dettaglio :

NORD – Maltempo diffuso specie in pianura Padana e aree pedemontane per gran parte del giorno. Temporali forti nel pomeriggio su Veneto, Lombardia e Piemonte. In serata graduale cessazione dei fenomeni a partire dal nord-est. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri di quota.

CENTRO – sensibile peggioramento nel corso del pomeriggio prevalentemente sulle zone interne di buona parte del settore. Rischio fenomeni localmente intensi (grandinate e colpi di vento). Più variabile sulle coste.

SUD – Maltempo su Campania, Sardegna, Basilicata occidentale e cosentino per gran parte del giorno. Nel pomeriggio nuovi acquazzoni e temporali anche su Puglia centro-settentrionale, materano, zone interne calabresi e, molto localmente, anche su palermitano e messinese tirrenico.

Articolo di Raffaele Laricchia

