Alluvioni in Brasile : Inondazioni a Rio de Janeiro, ci sono vittime

Giorni difficili per Rio de Janeiro, in Brasile. dove si sta abbattendo una potente ondata di maltempo che ha causato episodi alluvioni davvero rilevanti. In particolare le situazioni più critiche si sono verificate tra mercoledì e giovedì quando numerose strade sono state trasformate in veri e propri torrenti in piena che hanno trascinato via qualsiasi cosa sopra presente, auto comprese.

Stando alle ultime notizie giunte dal Brasile il numero delle vittime è salito a 10 persone e purtroppo pare si tratti di un bilancio provvisorio considerata la presenza di diversi dispersi. Il maltempo ha concesso una tregua che permetterà di fare il punto della situazione e faciliterà il ritrovamento dei dispersi.

Articolo di Raffaele Laricchia

