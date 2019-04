Indonesia : forte scossa di terremoto sull’isola di Sulawesi – 12 aprile 2019

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 12 aprile 2019, esattamente alle 13.40 italiane (corrispondenti alle 19.40 all’epicentro) nel cuore dell’Indonesia a largo dell’isola di Sulawesi.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.8 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 20 km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato esattamente a est dell’isola di Sulawesi, tra il mar delle Molucche e il mar di Banda. Con maggior precisione, l’epicentro è stato individuato circa 40-50 km a largo delle coste e della cittadina di Matindok e circa 50 km dalla piccola isola di Pulau Bangkulu.

Il terremoto è stato fortemente avvertito in un raggio di oltre 500 km, soprattutto nei pressi dell’epicentro dove la terra ha tremato per oltre 1 minuto. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli