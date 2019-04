Week delle Palme di forte maltempo sull’Italia, previsioni dettagliate

Ci apprestiamo a vivere un week end delle Palme molto instabile sul nostro Paese, anche con temperature sotto la media del periodo. Ecco le scenario previsto fra Sabato e Domenica.

La giornata di Sabato vedrà condizioni di maltempo soprattutto al centro-sud, con rovesci e temporali fin dal mattino su molte regioni, in intensificazione ed estensione durante le ore pomeridiane. I fenomeni saranno più abbondanti sulle aree interne e tirreniche, e sulla Puglia. Al Nord Italia vivremo una pausa solo temporanea: il tempo andrà peggiorando entro sera con nuove piogge e temporali in arrivo su Nord-Ovest e sui settori alpini e prealpini. Clima fresco con temperature ovunque sotto i 20 gradi.

Domenica sarà la volta di una nuova perturbazione il cui raggio d’azione coprirà praticamente tutta l’Italia, dando vita a piogge e temporali diffusi e in molti casi intensi. Affluirà anche aria più fredda da nord sulle regioni settentrionali, dove le temperature saranno in calo e faranno fatica a superare gli 11-12 gradi di massima. Farà molto fresco anche al centro-sud.

Piogge e temporali, come detto, interesseranno un po’ tutta la penisola: le regioni più colpite saranno Liguria, Emilia occidentale e Lombardia per quanto riguarda il Nord Italia, con fenomeni presenti già dalla notte e dal mattino di Domenica; al centro-sud invece avremo instabilità dettata più da temporali a evoluzione diurna/pomeridiana (termo-convettivi), con fenomeni più intensi e persistenti lungo la fascia appenninica e regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia. Sulle Alpi tornerà la neve, con fiocchi fino a 800-900 metri di quota.

Articolo di Francesco Ladisa

