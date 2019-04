Buona Domenica delle Palme: frasi e poesie per fare gli auguri

Domenica 14 Aprile, a una settimana di distanza dalla Santa Pasqua, si celebra la Domenica delle Palme. Si festeggia cioè (nella liturgia cristiana) il momento in cui il Cristo entra a Gerusalemme a cavallo di una sino e tutto il popolo gli rende onori da re agitando dei ramoscelli di ulivo (da cui il termine ‘palme’).

Ecco una serie di frasi dedicate alla Domenica delle Palme, ideali per fare i propri auguri e regalare un pensiero ai propri amici o parenti.

Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!

La pace e la concordia regneranno, soltanto quando ciascuno di noi troverà davvero la pace in se stesso… Buone Palme 2019

La domenica delle Palme rappresenta, tanto più ora, un ideale momento per fermarsi e riflettere… Spero che questa giornata possa mostrare la verità a chi ha gli occhi chiusi dinanzi ad essa e che possa finalmente portare la pace in tutti i paesi in cui c’è soltanto guerra… Il mio pensiero va a loro

Un augurio sincero dal profondo del mio cuore lo faccio a te amico speciale. Spero che la nostra unione sia sempre così forte, piena di affetto e pace. Buona Domenica della Palme.

Che questo giorno di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi, per costruire pace intorno a noi! Ti auguro una buona Domenica delle Palme!

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme.

Oggi è una giornata di festa e ti auguro di trascorrerla con la gioia nel cuore! Buona Domenica delle Palme!

Suonano a festa le campane e le colombe sorvolano il cielo: Buone Palme a te e famiglia!

Oh, i bei rami d’ulivo! chi ne vuole?

Son benedetti, li ha baciati il sole.

In queste foglioline tenerelle

vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto

metteteci l’ulivo benedetto!

Come la luce e le stelle serene:

un po’ di pace ci fa tanto bene.

(Giovanni Pascoli)

Abbiamo fame di tenerezza, in un mondo dove tutto abbonda ma siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il nostro cuore.

Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene.

La tenerezza è un amore disinteressato e generoso, che non chiede nient’altro che essere compreso e apprezzato.

(A. Merini, L’altra verità – Diario di una diversa)

