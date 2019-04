Maltempo in Puglia : grossa tromba marina in Salento, zona Mancaversa [VIDEO]

Il maltempo sta avvolgendo la Puglia stamattina a causa dell’avvicinamento di un vortice di bassa pressione sviluppatosi in settimana nel Mediterraneo. I cieli si presentano grigi su gran parte della regione e piove a tratti in maniera abbondante, soprattutto sul versante ionico pugliese.

Nel corso della mattinata si è sviluppata una grossa tromba marina (in inglese waterspout) nel mare poco a largo di Marina di Mancaversa, sul litorale ionico leccese. La tromba marina, ben visibile anche da notevole distanza, si è sviluppata totalmente in mare, non colpendo la costa e quindi senza provocare alcun danno a cose o persone. Eloquente il video di Stefano Marigliano.

Il maltempo continuerà ad interessare la Puglia per gran parte della giornata e si ripresenterà nuovamente nella giornata di domani, la domenica delle Palme, soprattutto nelle ore pomeridiane. Per il ritorno del bel tempo bisognerà attendere la prossima settimana!

Articolo di Raffaele Laricchia

