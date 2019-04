Incidente vicino il Monte Everest: aereo da turismo contro elicottero, 3 morti e 4 feriti

Uno scontro fra un aereo da turismo in fase decollo e un elicottero in sosta si è verificato oggi nell’aeroporto della regione dell’Everest, in Nepal.

L’incidente ha causato 3 morti e 4 feriti, trasportati in ospedale a Kathmandu in elicottero. Le persone rimaste vittime della tragedia sono il pilota dell’aereo e due agenti di polizia che erano vicino all’elicottero parcheggiato sulla pista.

Secondo fonti locali, i quattro passeggeri e un assistente di volo sull’aereo sono invece usciti indenni dall’incidente. L’aeroporto di Tenzing Hillary a Lukla, porta d’accesso al monte Everest, è considerato da molti il più pericoloso del mondo a causa della sua pista molto corta e difficile.

Articolo di Francesco Ladisa

