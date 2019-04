Meteo : domani ancora tante nubi, piogge e maltempo. Migliora al centro-nord?

L’Italia si ritrova da oltre una settimana all’interno di una vasta lacuna barica dove confluisce aria fresca e instabile proveniente dall’Atlantico che apporta tante nubi sulla nostra penisola, specie quelle ad evoluzione diurna grazie ai contrasti con la calura pomeridiana (tipica del periodo). Anche oggi stiamo assistendo a numerosi acquazzoni e temporali da nord a sud, anche con disagi (come potete vedere su Roma).

Nel corso della giornata di domani, lunedì 15 aprile, la situazione barica inizierà a subire delle modifiche sul Mediterraneo : la perturbazione tenderà a spostarsi pian piano verso est, mentre da ovest (dalla penisola iberica) avanzerà l’anticiclone che tenterà di riportare condizioni meteo via via più stabili sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali e occidentali. Al sud insisteranno ancora molte note instabili per buona parte della giornata, ma la tendenza è verso il miglioramento.

Raffaele Laricchia, in video, vi mostra le condizioni meteo attese nella giornata di domani 15 aprile :

Articolo di Raffaele Laricchia

