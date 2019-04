Problemi per Facebook, Whatsapp, Instagram. Le app non funzionano!

Nuovi problemi per i social network di “casa zuckerberg”. A poche settimane dall’ultimo blackout le applicazioni Facebook, Whatsapp e Instagram non risultano funzionanti.

I problemi sono cominciati intorno alle 13 di oggi, Domenica 14 Aprile. I servizi sono irraggiungibili per tantissimi utenti italiani, europei, ma anche degli Stati Uniti. Impossibile quindi inviare e ricevere messaggi attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp in primis che è la più usata). Su Twitter si è subito diffuso l’hashtag #facebookdown.

Non si conoscono per il momento le cause del maxi black-out. Per il momento da Menlo Park, sede della Facebook Inc, non arriva alcun comunicato ufficiale.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore

Articolo di Francesco Ladisa

