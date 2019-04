Meteo : risveglio autunnale al sud e sull’Adriatico, torna il Sole al centro-nord?

Inizio di settimana da dimenticare per le regioni del sud, almeno dal punto di vista meteorologico : la bassa pressione formatasi nel corso del week-end si sta dirigendo verso sud-est ed è ormai alle porte della Sicilia col suo carico di umidità e instabilità. Attorno a questo vortice di bassa pressione ruotano nubi e piogge che coinvolgono gran parte del sud e del lato adriatico, dove “regalano” condizioni climatiche da pieno autunno, se non invernali.

Fa freddo e piove su Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. nevica in Appennino oltre i 1200 metri. Instabilità sparsa e disorganizzata su Sicilia e Abruzzo. Tempo più soleggiato invece sul lato tirrenico e al nord, grazie al costante rinforzo dell’alta pressione, intenzionata a riportare il bel tempo su tutta Italia.

Nel corso della giornata di oggi, 15 aprile 2019, ci aspettiamo dunque ancora piogge sulle regioni del sud, in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi gradualmente a partire dal pomeriggio, ma i cieli si manterranno nuvolosi. Cieli poco nuvolosi con fenomeni isolati sulla Sicilia, mentre su Sardegna, Campania e via via andando verso nord splenderà il Sole quasi ovunque. Ecco le previsioni nel dettaglio :

Articolo di Raffaele Laricchia

