Temporali e grandine nel Salento: a Racale blocchi di ghiaccio per le strade

Ennesimo risveglio instabile per la Puglia, dove abbiamo ancora gli effetti di questa area depressionaria che apporta piogge e temporali sulle regioni del medio-basso versante adriatico e in generale al Sud Italia.

Nella notte si sono verificati temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandinate, in particolar modo in Salento. A Racale, comune in provincia di Lecce, si è abbattuta una violenta e lunga grandinata che ha causato l’accumulo di grandine al suolo, presente ancora adesso nelle strade del paese.

Si temono danni ingenti per l’agricoltura locale. Nel week end temporali e grandinate hanno colpito molte zone della regione, soprattutto la Puglia centro-meridionale.

Articolo di Francesco Ladisa

