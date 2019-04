Austria : scossa di terremoto chiaramente avvertita a Vienna – dati EMSC

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata chiaramente avvertita sull’Austria nord-orientale e precisamente nella zona di Vienna, oggi 16 aprile alle 11.55.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il sisma ha raggiunto la magnitudo 4.1 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 5 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente nella zona di Atzenbrugg, a ridosso del Danubio e circa 35 km a ovest di Vienna.

Il sisma è stato nettamente avvertito in un raggio di oltre 50 km, tanto che numerose persone a Vienna hanno avvertito il sisma con tremori e boati (anche alcuni italiani presenti nella capitale austriaca). Il sisma è durato pochi istanti, per cui non ci sono danni a cose o persone.

Articolo di Raffaele Laricchia

