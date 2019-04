Meteo : giornata stabile e mite, occhio a qualche temporale!

L’alta pressione ha nuovamente riconquistato l’Italia dopo tanti giorni di pioggia e clima freddo, riportando così condizioni del tempo decisamente più stabili e consone al periodo soprattutto a livello termico. Come ben evidente dal satellite, sull’Italia splende il Sole in lungo e in largo tranne qualche nube che si affaccia sulle isole maggiori.

Nel corso della giornata di oggi 18 aprile 2019, avremo tempo prevalentemente stabile specie su coste e pianure, ma attenzione a locali temporali o acquazzoni che potranno svilupparsi sulle aree montuose e collinari. Le aree più a rischio saranno quelle centrali alpine e molto localmente sull’Appennino meridionale, come descritto nel video.

L’alta pressione persisterà sino a Pasqua, dopodichè la situazione potrebbe cambiare radicalmente : ve ne parlammo ieri in questo articolo.

Articolo di Raffaele Laricchia

