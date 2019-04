Meteo Pasqua: il tempo reggerà, ma con poco sole

Ultimi aggiornamenti meteo positivi per la giornata di Pasqua. Vediamo cosa ci attende nel dettaglio per Domenica 21 Aprile sull’Italia.

Un campo di alta pressione persisterà sul Mediterraneo centrale fino alla giornata di Pasqua, quando assumerà anche matrice sub-tropicale sulle regioni meridionali. Al contempo una vasta area depressionaria sarà posizionata fra penisola iberica e Nord-Africa e tenderà a muovere progressivamente verso Levante.

Il risultato sull’Italia sarà una giornata all’insegna di condizioni stabili, ma con una copertura nuvolosa abbastanza diffusa e in generale aumento nel corso del giorno. Nuvolosità che sarà a carattere alto e stratiforme, senza dar luogo a precipitazioni degne di nota (qualche debole pioggia attesa solo sul Nord-Ovest). Le zone più fortunate, dove resisteranno spazzi soleggiati, saranno il Nord-Est e a tratti le regioni adriatiche.

Dal punto di vista termico, avremo una giornata di Pasqua mite: le temperature diurne raggiungeranno anche i 23-24 gradi al Centro-Nord, i 21-22 gradi al Sud, con punte più elevate sulla Sicilia.

Se a Pasqua il tempo sarà quindi discreto, non saranno altrettanto buone le condizioni meteo nella giornata di Pasquetta. La perturbazione sopra citata raggiungerà infatti la nostra penisola apportando un peggioramento atmosferico che al momento sembra possa coinvolgere soprattutto la Sardegna, le regioni tirreniche e in particolar modo il Centro Italia nella seconda parte del giorno. Torneremo nei prossimi articoli, con maggiori dettagli, su ciò che ci attende per il Lunedì di Pasquetta.

Articolo di Francesco Ladisa

