Taiwan : forte scossa di terremoto su Taiwan a largo di Hualien – dati USGS

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 18 aprile 2019, esattamente alle 07.01 italiane (corrispondenti alle 13.01 all’epicentro) sulla costa orientale del Taiwan.

Stando ai dati giunti dai sismografi USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.0 sulla scala richter con ipocentro localizzato a 20 km di profondità. Epicentro individuato nell’oceano, circa 20 km a largo della costa orientale del Taiwan in corrispondenza della città di Hualien (la capitale della Contea di Hualien).

Il terremoto è stato fortemente avvertito in gran parte dell’isola ma la percezione maggiore, durata molti secondi, è avvenuta su Hualien, città da 110.000 abitanti. Gente per strada e paura fra la popolazione, ma al momento non risultano danni a cose o persone. Sisma avvertito anche sulle isole meridionali del Giappone.

