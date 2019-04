Buona Pasqua 2019: le più belle immagini e gif animate da inviare col vostro smartphone

Domenica 21 Aprile si festeggia la Santa Pasqua, che celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta secondo la tradizione cristiana nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Una giornata che è fortemente legata al concetto di rinascita spirituale.

Ma Pasqua, come sappiamo, non è solo sacro ma anche profano: la giornata pasquale viene infatti festeggiata con varie usanze, riti, tradizioni culinarie, e in molti scelgono di trascorrerla fuori e si riuniscono in famiglia.

Con questa pagina vogliamo regalarvi una serie di immagini dedicate alla Domenica di Pasqua e ideali per fare gli auguri ai propri contatti (whatsapp, facebook etc..).

IMMAGINI AUGURI DI BUONA PASQUA 2019

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK