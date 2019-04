Frasi e pensieri per gli auguri di buona Pasqua 2019

Domenica 21 Aprile si celebra la Pasqua, festività fra le più importanti dell’anno che si osserva con vari riti e usanze sia sacre che profane.

Vi regaliamo una serie di frasi e pensieri sulla Pasqua, che potrete usare anche per fare gli auguri ai vostri contatti, magari a colori che non avrete modo di vedere di persona.

Frasi e pensieri sulla Pasqua

Tanti auguri di buona Pasqua, una benedizione e una preghiera che dedico alla tua famiglia

Le campane suonano a festa e dentro ai cuori ricolmi di gioia si accende una luce splendente che ci mostra la giusta via. Tanti auguri di buona Pasqua 2019!

Che la gioia della risurrezione di Cristo possa vivere oggi e per sempre nel tuo cuore. Tanti auguri di buona Pasqua 2019.

C’è pace e serenità nell’aria, e le campane che suonano a festa, e il dolce profumo di primavera riempiono i cuori di gioia. Auguri di buona Pasqua!

In questo giorno lascia che la Speranza e la Gioia risuonino dentro di te. Tanti auguri di buona Pasqua.

Nell’uovo di Pasqua che mai ci sarà? Ci sarà forse nascosta la felicità?

Aprilo dunque piano,piano perchè la sorpresa non possa sfuggirti di mano.

E se il tuo cuore pronto al cambiamento sarà,sicuramente potrà godere di questa bella novità!

Disperdi quindi le ombre del tuo cuore ed accogli tutti con fraterno amore.

Questo è l’augurio per scoprire la vera felicità per una Pasqua di serenità.

Amo i momenti in cui siamo tutti riuniti in famiglia, mi dispiace che per quest’anno non sarai con noi, ma senza dubbio saremo vicini con il cuore. Tanti auguri di Buona Pasqua 2019!

Cristo ha donato a noi ogni bene, ci ha permesso di vivere in pace cancellando ogni nostro peccato e donando la sua vita. Oggi ricordiamo il suo sacrificio e la sua benevolenza pregando e rinascendo a nuova vita.

Ti auguro in questo giorno di vivere questa solennità, con amore e impegno verso un grande amore, “La Resurrezione”. Buona Pasqua.

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima. (Fabrizio Caramagna)

Gli auguri sono sinceri anche se le frasi con cui te li invio possono sembrare banali. Ti auguro una stupenda Pasqua e una bellissima giornata con la tua famiglia.

Una colomba è volata in alto nel cielo per portare pace in tutta la terra e spero che di pace ve ne sia anche nel tuo cuore e in quello di tutta la tua famiglia e dei tuoi cari. Buona Pasqua di cuore!

Dentro un uovo di buon cioccolato vorrei tanto ci fosse una cosa, non un puffo, un anello, un soldato, ma un momento di festa gioiosa. Voglio dirti proprio per questo ho pregato per voi ieri sera perché oggi sia un giorno lieto. Una Pasqua di speranza vera. (R. Fontana)

Vi ricordo che è mattino di Pasqua, E la vita e l’amore e la pace sono appena nati. (Alice Freeman Palmer)

Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone.” (Papa Giovanni Paolo II)

Articolo di Francesco Ladisa

