Meteo : nuova giornata stabile, domina l’anticiclone!

Venerdì Santo totalmente stabile sull’Italia grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione, alimentato sempre più da correnti più calde provenienti dal nord Africa che poco alla volta invadono il Mediterraneo. Questa mattina splende il Sole su tutta Italia seppur iniziano ad intravedersi delle velature sui settori più a ovest, senza che queste porteranno precipitazioni.

Nel corso della giornata di oggi, 19 aprile 2019, avremo dunque cieli sereni su tutta Italia ad eccezione di isolati addensamenti pomeridiani sui settori più interni alpini e appenninici : non escludiamo lo sviluppo di isolatissimi piovaschi o temporali sempre sui settori montuosi. Nessun rischio invece per coste e pianure dove la figura predominante sarà il Sole.

Temperature in ulteriore lieve aumento, specie sul lato tirrenico e le isole maggiori dove sfioreremo i 20-21°C.

Articolo di Raffaele Laricchia

