Allerta Aeronautica Militare: avviso per forti venti e mareggiate in arrivo da domani

L’avvicinamento di una vasta depressione nord-africana verso l’Italia determinerà domani un forte rinforzo della ventilazione a cominciare dai settori occidentali, in particolare Isole Maggiori. Nella giornata di Lunedì intensi venti di scirocco si estenderanno a gran parte d’Italia (leggi qui le previsioni approfondite).

SI PREVEDONO:

– DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 21 APRILE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, VENTI SUDORIENTALI DI BURRASCA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SARDEGNA E SICILIA, IN ESTENSIONE DALLA SERATA DI DOMANI ALLA CALABRIA CENTROMERIDIONALE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 36 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SUL MAR E CANALE DI SARDEGNA IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI A STRETTO DI SICILIA E TIRRENO MERIDIONALE – SETTORE OVEST.

Articolo di Francesco Ladisa

