Meteo Puglia : ufficiale, Pasquetta rovinata dal maltempo. Scirocco tempestoso in arrivo

L’ombra del maltempo per la giornata di Pasquetta aleggiava già da metà settimana, ma ora possiamo definirla una certezza : lunedì il tempo tornerà a peggiorare su gran parte d’Italia e anche sulla Puglia dove il rischio maggiore sarà rappresentato dal vento.

Una depressione algerina, alimentata da aria fresca atlantica, risalirà rapidamente verso il mar Tirreno dove si approfondirà ulteriormente così tanto da innescare fortissime raffiche di scirocco su tutto il centro-sud Italia. I venti intensi di scirocco trascineranno anche vaste nubi di pulviscolo del deserto del Sahara, che renderanno i cieli italiani lattiginosi e opachi. Oltre a sabbia e venti forti avremo anche tante nubi e soprattutto piovaschi sparsi che si mostreranno nella seconda parte della giornata.

PASQUETTA ROVINATA IN PUGLIA

La giornata di Pasquetta risulterà particolarmente turbolenta su tutta la Puglia, tanto da rendere difficile ogni tipo di scampagnata o gita all’aperto, ma andiamo in ordine e vediamo cosa succederà nelle varie fasi della giornata :

MATTINA – cieli da poco nuvolosi a nuvolosi su tutta la regione. Cieli carichi di sabbia del deserto e venti sostenuti di scirocco, con raffiche tra i 40 e i 60 km/h. le raffiche più intense interesseranno le Murge. Piogge assenti.

POMERIGGIO – Cieli nuvolosi, soprattutto per la presenza di pulviscolo desertico in grosse concentrazioni. Venti molto forti di scirocco su tutta la regione con raffiche tra i 40 km/h delle coste e i 70-80 km/h delle aree interne/murgiane. Dal tardo pomeriggio (indicativamente dopo le 16.00) possibili piogge sparse in arrivo un po’ su tutta la Puglia. Temperature massime fino a 18-19°C.

SERA – venti che permangono di forte intensità su tutta la Puglia con raffiche tra i 50 e 80 km/h. Piovaschi sparsi in rapido esaurimento nel corso della sera.

Articolo di Raffaele Laricchia

