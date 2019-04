Meteo : ultimi scampoli di bel tempo, si avvicina la depressione algerina!

Ultime ore di bel tempo sulla nostra penisola dopo qualche giorno di dominio anticiclonico responsabile del ritorno del Sole dopo tanta pioggia. Una depressione piuttosto intensa situata sull’Algeria si avvicina lentamente e minacciosamente all’Italia col suo carico di nubi, sabbia e venti forti.

La giornata di oggi, 20 aprile 2019, si presenterà generalmente stabile ovunque e soprattutto mite, con temperature sin verso i 20-22°C. Qualche grado in più sul lato tirrenico dove potremmo raggiungere anche i 23-24°C. Noteremo un aumento delle nubi sulle isole maggiori, ma si tratta di nubi alte che non porteranno piogge : esse sono legate alla depressione che si sta rinforzando sull’Algeria ma che solo da domani inizierà ad interessare in maniera incisiva la nostra penisola.

PASQUA E PASQUETTA?

Domani, giorno di Pasqua, la perturbazione si affaccerà con maggior vigore sull’Italia : i venti si rinforzeranno sensibilmente sulle due isole maggiori dove si potranno sfiorare anche i 90 km/h di scirocco. Nubi in graduale aumento su gran parte del sud e del lato tirrenico, ma non ci saranno piogge. Insomma una Pasqua che si salva in calcio d’angolo per buona parte d’Italia, soprattutto al centro-nord,

Tutto l’opposto a Pasquetta : la depressione coinvolgerà in pieno l’Italia e porterà tante nubi (cariche di pulviscolo del deserto), venti tempestosi di scirocco su tutto il centro-sud e anche piogge sparse (al mattino sull’estremo sud, tra pomeriggio e sera altrove).

Articolo di Raffaele Laricchia

