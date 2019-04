Forte scirocco in Sicilia: danni a Palermo, Ustica isolata

Come preannunciato in altri articoli, un peggioramento del tempo sta interessando in questa giornata di Pasqua le zone più occidentali della penisola e in particolar modo la Sicilia, dove abbiamo venti molto forti di scirocco.

Le raffiche, che stanno raggiungendo da questa mattina gli 80-100 km/h, stanno facendo registrare già i primi danni nell’area Ovest della Sicilia. A Palermo e provincia diversi rami e alberi sono stati divelti e abbattuti dalla forza del vento. A Palermo, il vento ha divelto in parte anche la recinzione della villetta di piazza Marina davanti al Palazzo Steri. I vigili del fuco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti per mettere in sicurezza la parte di rete danneggiata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche un recipiente pericolante in via Pietro Mascagni nella zona della stazione Notarbartolo.

Il vento forte interessa anche la zona marina a largo dell’Isola: sono infatti fermi i traghetti e gli aliscafi per Ustica, mentre quelli provenienti da Napoli sono riusciti ad attraccare con l’ausilio dei rimorchiatori.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK