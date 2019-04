Maltempo in Toscana: torrente in piena travolge auto, si cerca una donna

Il maltempo sta colpendo con piogge e temporali localmente intensi oggi il Nord Italia e la Toscana.

Le forti precipitazioni cadute in poco tempo hanno portato all’esondazione di un torrente a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il corso d’acqua in piena ha travolto un’automobile in cui viaggiavano due persone (una coppia).

Da quanto si apprende, il marito sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo, sbalzato fuori al momento dell’impatto del mezzo con la massa di acqua, mentre la moglie di 80 anni sarebbe rimasta intrappolata nella vettura e risulta dispersa. I due, residenti a Milano, erano in vacanza in Toscana: stavano percorrendo una strada in prossimità di un ponte nella località de Il Pavone, dove si stava abbattendo un forte temporale, quando la vettura è stata inghiottita improvvisamente dall’acqua.

Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco con personale del distaccamento di Saline di Volterra e con la squadra speleo-alpino-fluviale (Saf) inviata da Pisa. L’auto è stata recuperata ma della donna non vi era traccia. In atto le ricerche.

Articolo di Francesco Ladisa

