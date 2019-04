Buon 25 Aprile 2019 e buona festa della Liberazione: le migliori immagini da condividere

Il 25 Aprile si celebra l’anniversario della Liberazione d’Italia (anche chiamato festa della Liberazione, anniversario della Resistenza), una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre ogni anno in questa data.

Si tratta di un giorno fondamentale per la storia d’Italia e assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

Al 25 Aprile sono legati numerosi eventi e manifestazioni che si svolgono un po’ in tutta Italia per ricordare e riflettere su ciò che è accaduto durante la seconda guerra mondiale. Essendo inoltre una giornata festiva dal punto di vista lavorativo (per la maggior parte delle persone) in molti approfittano per uscite e brevi gite fuori porta.

