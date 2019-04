Buona Festa della Liberazione, 25 Aprile: i migliori video online

La festa della Liberazione, (o semplicemente 25 aprile) è una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno, dedicata alla vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

In questa pagina una serie di video sulla Festa della Liberazione. Potrete condividerli e inviarli ai vostri contatti (su whatsapp, facebook, etc..) per augurare un buon 25 Aprile 2019. Se siete alla ricerca invece di immagini sul 25 Aprile, cliccate qui.

Articolo di Francesco Ladisa

