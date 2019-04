Due donne disperse nel fiume Letimbro (Savona)

Due donne risultano disperse dalla giornata di ieri nel savonese, nei pressi del torrente Letimbro. Secondo la testimonianza del compagno di una delle due, stavano attraversando un piccolo guado per raggiungere la loro abitazione quando, probabilmente ingannate dal buio e dalla corrente, sono cadute in acqua.

L’uomo avrebbe assistito alla scena dopo aver parcheggiato l’auto nelle vicinanze, non fidandosi ad attraversare il guado con la vettura proprio a causa della corrente. Le ricerche delle due donne sono iniziate nella serata di ieri e proseguono da stamane: impegnati un centinaio di persone tra vigili del fuoco, personale della croce rossa, soccorso alpino e volontari della protezione civile. Hanno operato anche i sommozzatori e abbiamo allertato per raggiungere le zone impervie i droni di ricerca. Arriveranno anche delle squadre specializzate per il soccorso fluviale.

Il torrente al momento dell’incidente risultata ingrossato dalle forti piogge che cadevano da ore sulla zona.

Articolo di Francesco Ladisa

