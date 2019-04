Meteo : oggi nubi e maltempo al nord, forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud!

Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora sta gradualmente tornando alla normalità seppur persistono residue raffiche intense sul Meridione che vanno ad alimentare l’instabilità al nord Italia.

Nella giornata di oggi, 24 aprile 2019, il tempo non subirà grossi cambiamenti al nord a causa dell’arrivo di un nuovo fronte perturbato di origine atlantica che garantirà nuove piogge e temporali a tratti intensi. In particolare saranno coinvolte le regioni del nord-ovest e le aree alpine/prealpine di alto Piemonte, Lombardia settentrionale e Trentino Alto Adige dove potranno svilupparsi temporali con isolate grandinate e piogge a carattere di nubifragio (specie nella seconda parte della giornata). Più asciutto sulla pianura Padana orientale e anche sullo stesso Piemonte centro-meridionale (posto sottovento rispetto alle correnti meridionali, e quindi in ombra dalle piogge).

MIGLIORA AL CENTRO-SUD?

Le condizioni meteo sull’Italia centro-meridionale sono destinate a migliorare ora dopo ora grazie all’arrivo di una massa d’aria più stabile e soprattutto più calda. I venti di scirocco diverranno deboli e a tratti assenti, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più su Sardegna, Calabria e Puglia ionica ma senza fenomeni.

Le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente su tutto il sud, specie sul basso Adriatico e il basso Tirreno dove ci aspettiamo temperature decisamente alte per il periodo, generalmente comprese tra i 25 e 28°C. Addirittura saranno possibili anche prime punte vicine ai 30°C segnatamente nel reggino tirrenico e nelle zone interne della Sicilia. Insomma potremmo avvertire il primo vero caldo stagionale!

Articolo di Raffaele Laricchia

