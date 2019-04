Liguria : temporale e forte grandinata su Genova, imbiancata

Giornata di forte instabilità per il nord Italia, colpito a più riprese da temporali intensi e carichi di grandine. L’aria più fresca giunta da ovest sta causando contasti intensi che, in questo periodo dell’anno, danno luogo con grande facilità a fenomeni estremi come la grandine.

Dopo le intense grandinate avvenute oggi in Lombardia e anche in Veneto, segnaliamo un nuovo temporale sviluppatosi sulla Liguria centrale, specie nel genovese, dove si sono verificate nuove intense grandinate. La grandine ha imbiancato anche alcuni quartieri di Genova, come ben evidente in foto.

L’instabilità proseguirà almeno sino alle prime ore di domani, dopodichè il tempo tenderà a migliorare sensibilmente tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, in attesa di un’altra rapida perturbazione che potrebbe arrivare sul finire della settimana.

Articolo di Raffaele Laricchia

