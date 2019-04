Etna : due moderate scosse di terremoto nella notte avvertite nel catanese

Due scosse di terremoto di moderata entità sono state registrate e avvertite nella notte di oggi, 27 aprile 2019, sulla Sicilia orientale tra catanese e messinese.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV sono state rilevate due scosse precisamente alle 02.44 e alle 02.54, con magnitudo rispettivamente di 3.3 e 3.1 sulla scala richter. La prima scossa è avvenuta ad una profondità di appena 100 metri, mentre la seconda a 2 km nel sottosuolo. Epicentro localizzato, in entrambi i casi, circa 5 km alle spalle di Linguaglossa, sul versante nord-orientale dell’Etna.

Le due scosse ed in particolar modo la prima, di magnitudo 3.3, sono state chiaramente avvertite non solo all’epicentro ma in un raggio di circa 30 km : la notevole superficialità delle due scosse ha amplificato nettamente la percezione del sisma, apparsa come boati netti e tremori durati alcuni secondi.

Numerose le segnalazioni arrivate da Linguaglossa, Taormina, Mascali, Giarre e Riposto. Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Linguaglossa CT 5 5403 5403 Piedimonte Etneo CT 6 3963 9366 Sant’Alfio CT 8 1582 10948 Castiglione di Sicilia CT 8 3215 14163 Fiumefreddo di Sicilia CT 9 9623 23786 Mascali CT 9 14282 38068 Milo CT 10 1087 39155 Calatabiano CT 10 5308 44463 Francavilla di Sicilia ME 11 3945 48408 Giarre CT 11 27659 76067 Motta Camastra ME 11 845 76912 Gaggi ME 11 3184 80096 Moio Alcantara ME 11 717 80813 Riposto CT 12 14838 95651 Zafferana Etnea CT 13 9517 105168 Malvagna ME 13 733 105901 Graniti ME 14 1492 107393 Santa Venerina CT 14 8592 115985 Giardini-Naxos ME 15 9415 125400 Castelmola ME 16 1088 126488 Taormina ME 16 10960 137448 Randazzo CT 16 10900 148348 Roccella Valdemone ME 16 666 149014 Santa Domenica Vittoria ME 18 980 149994 Mongiuffi Melia ME 18 600 150594 Letojanni ME 19 2861 153455 Gallodoro ME 19 367 153822 Roccafiorita ME 19 197 154019

Articolo di Raffaele Laricchia

