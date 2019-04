Meteo : irrompe il maestrale, ultimi rovesci al sud. Oggi più fresco ovunque!

Il fronte instabile che ieri ha attraversato gran parte del centro-nord, causando notevoli disagi per via della grandine (come potete vedere dalle varie news pubblicate), sta ora portando gli ultimi fenomeni al sud Italia sotto la spinta delle correnti più fresche e secche di maestrale. Stamattina infatti splende il Sole su gran parte d’Italia, mentre nubi e rovesci continuano ad interessare Calabria, Sicilia e Puglia ancora posti sotto il fronte freddo.

Nel corso della giornata di oggi, 27 aprile 2019, il tempo è atteso in miglioramento ovunque, anche al sud, grazie all’arrivo di aria più secca e fresca da ovest : il maestrale non solo riporterà il bel tempo ma anche un deciso calo delle temperature, le quali ritorneranno sui valori tipici del periodo dopo le forti anomalie dei giorni scorsi (ricordiamo che erano stati registrati picchi anche di 30°C al sud).

Le uniche note di instabilità da segnalare riguardano l’arco alpino e l’Appennino centro-settentrionale, dove nel pomeriggio potrebbe svilupparsi qualche isolato temporale di calore. Stabile su coste e pianure, con venti deboli o moderati di maestrale. Queste correnti più fresche e pulite avranno anche il compito di spazzar via il pulviscolo sahariano che da inizio settimana aleggia sul Mediterraneo.

Articolo di Raffaele Laricchia

