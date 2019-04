Valanga in Svizzera, morti 4 escursionisti tedeschi

Ennesima tragedia d’alta quota nella giornata di Venerdì: una grossa valanga si è staccata dalle montagne vallesi, nei pressi della località di Fieschertal, in Svizzera, travolgendo un gruppo di quattro escursionisti.

Per loro non c’è stato nulla da fare: i loro corpi senza vita sono stati rinvenuti nel pomeriggio di ieri dai soccorritori che avevano iniziato le ricerche due giorni fa. Il gruppo di sci-alpinisti (tutti tedeschi) era partito alle 9.00 di venerdì 26 aprile dal rifugio alpino “Finsteraarhornhütte” ed era atteso alla capanna Konkordia nel pomeriggio, dove non è mai arrivato. Per questo motivo il responsabile della seconda baita ha dato l’allarme.

Un elicottero dell’Air-Zermatt ha subito effettuato un volo di perlustrazione notando che varie valanghe si erano staccate nell’area in questione. Ma a causa del maltempo le ricerche dei quattro escursionisti hanno dovuto essere interrotte. Esse sono riprese solo alle 13.30 di ieri, quando i soccorritori hanno individuato i corpi senza vita dei quattro escursionisti sotto una valanga scesa tra il Grünhorn e la capanna Konkordia.

Articolo di Francesco Ladisa

