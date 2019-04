Maltempo nel Lazio: funnel cloud a Pomezia

Un fronte instabile, legato alla presenza di un nucleo di aria fredda in quota sulla penisola, sta interessando attualmente il Lazio: in particolare una linea temporalesca piuttosto intensa si è formata sul Mar Tirreno a ridosso del litorale laziale, con rovesci e grandinate che stanno già interessando diversi settori.

Poco fa, a Pomezia, in provincia di Roma, è stata avvistata anche una “funnel cloud”, ovvero la formazione primordiale di una tromba d’aria (o tornado). La nube a imbuto, visibile da una area piuttosto ampia, potrebbe essersi formata a ridosso del mare per poi avvicinarsi verso l’interno. Non è escluso possa aver toccato il suolo, anche per un breve lasso di tempo, originando così una vera e propria tromba d’aria.

In molti hanno immortalato il fenomeno in foto e video, pubblicate sui vari social network.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK