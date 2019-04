Meteo : la settimana si apre con acquazzoni e temporali, peggiora al centro-sud

La perturbazione giunta ieri al nord (principalmente sul Triveneto) si sta gradualmente spostando verso sud e a breve approccerà le regioni centrali col suo carico di nubi e piogge. Il guasto del tempo coinvolgerà anche parte del sud, mentre sulle regioni del nord la situazione andrà gradualmente migliorando.

Ma vediamo il tempo nel dettaglio per questo lunedì 29 aprile :

NORD – Ancora molte nubi su tutto il nord-est e piogge nel corso della mattina specie su Veneto ed Emilia Romagna. Fenomeni in graduale cessazione ovunque dal pomeriggio. Cieli poco nuvolosi o sereni per tutto il giorno sul nord-ovest.

CENTRO – peggiora nel corso della mattina su tutta la Toscana, mentre dal pomeriggio peggiora su tutto il resto del centro Italia. Acquazzoni e temporali più probabili sulle zone interne (colline e rilievi). In serata ancora precipitazioni su Marche, Umbria e Abruzzo, mentre altrove fenomeni in esaurimento.

SUD – Mattinata stabile ovunque, dal pomeriggio peggioramento del tempo su Campania, Basilicata e Puglia. In arrivo acquazzoni e temporali specie su foggiano, barlettano, barese, potentino e zone interne della Campania. Nubi in aumento anche sulla Calabria tirrenica ma con piogge molto isolate e deboli. Stabile su Calabria ionica e le due isole maggiori.

Clima generalmente fresco su tutto il centro-nord, dove le massime oscilleranno tra i 16 e i 20°C. Più mite al sud con temperature tra i 18 e i 23°C.

Articolo di Raffaele Laricchia

