Oceano Indiano : forte scossa di terremoto a largo di Socotra (Yemen)

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 aprile 2019, esattamente alle 16.19 italiane (corrispondenti alle 17.19 all’epicentro) nell’oceano Indiano occidentale a largo della penisola arabica.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.2 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 8 km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato precisamente nell’oceano Indiano occidentale, circa 300 km a sud-est dell’isola di Socotra, appartenente allo Yemen le cui coste distano circa 700 km dall’epicentro del terremoto.

Sull’isola di Socotra, sui cui vivono oltre 40.000 persone, il terremoto è stato nettamente avvertito per molti secondi ma non vengono segnalati danni a cose o persone. La notevole distanza dall’epicentro ha infatti affievolito le potenti onde sismiche che non dovrebbero aver causato alcun danno rilevante.

Articolo di Raffaele Laricchia

