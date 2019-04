Buon 1° Maggio, festa dei lavoratori: immagini e gif animate per i vostri auguri

Il 1° Maggio viene festeggiata la Festa dei lavoratori, per ricordare tutte le lotte fatte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa.

Un’occasione anche per celebrare tutti coloro che lavorano ogni giorno a servizio degli altri, ma anche per ricordare quanti non lavorano e quindi sensibilizzare sull’argomento della disoccupazione.

In questa pagina vogliamo regalarvi una serie di immagini per augurare un buon 1° Maggio, attraverso facebook, whatsapp e i canali che preferite.

Immagini buon 1° Maggio

Articolo di Francesco Ladisa

