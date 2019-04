Meteo : qualche nota d’instabilità al centro-sud, clima fresco oggi

Ultime note d’instabilità sulla nostra penisola per effetto della perturbazione giunta nello scorso week-end, ormai giunta già sui Balcani. Il tempo è dunque in miglioramento ovunque ma assisteremo ancora a qualche acquazzone come vedremo più avanti.

Il miglioramento avrà comunque vita breve dato che già domani avremo a che fare con un altro carico di aria fresca che porterà parecchi temporali sulle zone interne del centro-sud mentre da venerdì il tempo peggiorerà sensibilmente a partire dal nord, con annesso calo deciso delle temperature.

Per il momento concentriamoci sulla giornata di oggi, 30 aprile 2019 :

NORD – tempo stabile pressocchè ovunque. Qualche isolato acquazzone pomeridiano tra Veneto e Trentino. Temperature massime tra i 17 e i 20°C.

CENTRO – Maggiori addensamenti su Marche, Abruzzo e Molise con possibilità di piovaschi e, nel pomeriggio, locali temporali sui settori interni. Stabile e soleggiato sul lato tirrenico. Temperature tra i 17 e i 19°C.

SUD – Isolati acquazzoni e temporali su Gargano e, nel pomeriggio, su Murge, Basilicata e zone interne della Campania. Stabile su Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature generalmente tra i 16 e i 19°C. Locali picchi di 20-22°C nel catanese.

Articolo di Raffaele Laricchia

